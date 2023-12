L'adolescent britannique disparu en France avoue avoir menti pour protéger sa famille

Alex Batty, l'adolescent britannique disparu pendant six ans et récemment réapparu en France, affirme avoir menti sur les détails de sa fuite pour protéger sa mère et son grand-père. Il l'a déclaré lors d'une interview avec The Sun. Le garçon n'était pas perdu et n'avait pas marché pendant quatre nuits jusqu'à la ville de Toulouse, dans le sud de la France, comme il l'avait déclaré à la police, mais seulement deux jours.

"Je n'étais pas perdu, je savais exactement où j'allais", a déclaré le garçon lors de la première interview depuis son retour au Royaume-Uni. Le jeune Alex, âgé de 17 ans, voulait induire la police en erreur sur l'endroit où se trouvaient sa mère et son grand-père, car il craignait qu'ils ne soient arrêtés pour enlèvement d'enfant. "J'ai menti pour les protéger, mais je réalise qu'ils auraient probablement été attrapés de toute façon", a-t-il déclaré à The Sun





