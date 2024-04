Investeringsvastgoed met een reukje aan

Ze zijn met velen: de Belgen die hun zuurverdiende spaarcenten investeren in een serviceflat, garage of vakantieappartement. Helaas krijgen ze niet altijd waarvoor ze dachten getekend te hebben en stapten honderden mensen al naar de rechter.

Die klachten blijken allemaal naar dezelfde familie te leiden. Het is een kluwen, dat onze Insider probeert te ontwarren.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Van Hool trekt stekker uit busproductie in Lier: honderden jobs bedreigdDe productie van bussen zal verdwijnen uit Koningshooikt (Lier) waardoor waarschijnlijk honderden jobs zullen sneuvelen. Dat schrijven De Tijd en De Standaard. De crisismanager bij Van Hool vond voorlopig geen private partner om de busbouwer uit de nood te helpen. De trailer- en onderzoeksafdeling zou wel actief blijven in Vlaanderen.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Busbouwer Van Hool haalt productie weg uit Vlaanderen: honderden jobs bedreigd, vakbonden beloven “te vechtenBusbouwer Van Hool gaat zijn productie weghalen uit Koningshooikt (Lier), zo melden De Tijd en De Standaard. Er zouden honderden jobs bedreigd zijn, al beloven de vakbonden “te vechten voor de toekomst in Koningshooik”.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Honderden betogen tegen uitbreidingsplannen Tesla-fabriek nabij BerlijnIn de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn hebben zondag verschillende honderden mensen betoogd tegen de plannen van de Amerikaanse autobouwer Tesla om zijn fabriek in Grünheide uit te breiden.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Honderden brandweerterreinen zijn vervuild met PFAS: “Sanering zal decennia aanslepen”Vlaanderen staat voor een gigantische saneringsgolf voor PFAS. Naar schatting 220 brandweerterreinen moeten al worden aangepakt, maar het totale aantal saneringen kan nog sterk oplopen. “Het zal honderden miljoenen euro’s kosten en decennia duren.”

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Honderden ‘klanten’ verliezen hun rijbewijs nadat fraude met rijexamen wordt ontmaskerd: “De slachtoffers zijnEen honderdtal mensen is hun rijbewijs kwijt nadat gefoefel aan het licht kwam bij een kantoor in Gent. Wie een makkelijke manier zocht om te slagen voor het theorie-examen kon daar jarenlang terecht voor ‘lessen’. Tot iemand merkte dat een man het rijexamen kwam afleggen met een valse identiteitskaart. Die stond op naam van … een vriend.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Honderden nieuwsgierigen volgen plaatsing 1.100 ton zware brug over Albertkanaal: “Dit gevaarte gaat niet snelDe plaatsing van de nieuwe brug in Wijnegem had zondag veel bekijks. En dat lag niet alleen aan de vijfhonderd koffiekoeken en croissants die De Vlaamse Waterweg trakteerde. Dat waren er overigens maar net genoeg, want heel wat mensen wilden dit historisch moment meemaken.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »