Prévisions d'inflation en Belgique pour 2024-2025

Le Bureau Fédéral du Plan a publié ses dernières prévisions d’inflation pour la période allant d’avril 2024 à décembre 2025. Selon ces prévisions, le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 3.3% en 2024. C'est un peu plus que l'estimation de 3.0% que le Bureau du Plan avait faite le mois dernier. En 2025, le taux d'inflation devrait être d'1.9%, estiment les experts du Bureau du Plan. Pour rappel, ce taux d'inflation était de 4.06% en 2023 et de 9.59% en 2022.

L’indice 'santé', qui sert notamment au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 3.4% en 2024. Le Bureau Fédéral du Plan a calculé que l’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public devrait être dépassé en avril de cette année. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique devraient être indexés de 2%, respectivement en mai 2024 et en juin 202

