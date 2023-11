Guerre en Ukraine : la Russie a mené ce mercredi sa plus vaste attaque depuis le début de l'année

L'Ukraine a annoncé mercredi que la Russie avait bombardé plus de cent localités durant les dernières 24 heures, le plus grand nombre lors d'une seule attaque depuis le début de l'année.

'Durant les 24 dernières heures, l'ennemi a bombardé 118 localités dans dix régions', a déclaré dans un message posté sur les réseaux sociaux le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klimenko. 'Il s'agit du plus grand nombre de villes et villages à subir une attaque depuis le début de l'année'.

