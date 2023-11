Guerre en Ukraine : Pyongyang a fourni plus d'un million d'obus d'artillerie à Moscou

La Corée du Nord a fourni à la Russie plus d'un million d'obus d'artillerie destinés à ses opérations militaires en Ukraine et, en échange, Pyongyang a reçu des conseils techniques pour ses satellites, a affirmé mercredi un député sud-coréen en citant les services de renseignement de Séoul.

Le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) a affirmé aux députés, lors d'un audit parlementaire qui s'est déroulé mercredi à huis clos, que la Corée du Nord avait effectué au moins dix transferts d'armes vers la Russie depuis août.

