Grootschalige politieactie na terreurwaarschuwing in Keulen en verhoogde paraatheid in Wenen

In en rond de Dom in Keulen vond zaterdagavond een grootschalige politieactie plaats na een terreurwaarschuwing. En ook in Wenen zijn politiediensten in verhoogde staat van paraatheid. Dit weten we al over de nieuwe terreurdreiging in Europa.Er kwamen zaterdagavond berichten binnen dat de Duitse politie massaal aanwezig was aan de bekende Dom in Keulen. Er was daar een “gevaarwaarschuwing” binnengekomen.

Volgens de eerste berichten kadert die waarschuwing binnen de terreurdreiging die er al enkele weken in Europa is. Volgens informatie van Duitse media zouden kerst- en eindejaarsvieringen in Keulen, Wenen en Madrid mogelijke doelwitten zijn voor aanslagen van islamitische terroristen. In Oostenrijk zou de Stephansdom in Wenen geviseerd worden, in Duitsland is dat de Dom van Keulen. Zaterdagavond was de politie daarom aanwezig met speurhonden in de gotische kathedraal in Keulen. Zij zouden niets gevonden hebben, maar politiediensten blijven op hun hoed





Arrestaties en extra veiligheidsmaatregelen in Keulen en Wenen na aanwijzingen voor mogelijke terroristische aAan de Dom van Keulen heeft zaterdag een politieoperatie plaatsgevonden na een terreurwaarschuwing. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Zowel in Oostenrijk, Duitsland als Spanje heeft de politie aanwijzingen ontvangen dat een islamistisch-terroristische cel mogelijk meerdere aanslagen zou willen plegen op Kerstmis of oudejaarsavond.

