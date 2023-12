Les chrétiens orthodoxes d’Ukraine fêtent Noël ce 25 décembre. Ce qui peut vous paraître normal ne l’est pas du tout. Jusqu’ici, la tradition en Ukraine était de célébrer la naissance de Jésus début janvier, respectant ainsi le calendrier de l’Église orthodoxe russe. Ce changement de date illustre une nouvelle fois la volonté de Kiev de sortir de l’influence de Moscou.

Lors du réveillon de Noël, il n’y a pas de dinde à la table des Ukrainiens mais des plats locaux comme du bortsch (une soupe) à la betterave, des vareniki (des raviolis) et de la koutia, un entremets à base de grains de blé bouillis, de miel, de raisins secs, de noix concassées et de graines de pavot. Depuis des siècles, ce menu de fête était concocté début janvier en Ukraine, en accord avec la tradition russe





