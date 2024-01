Gepensioneerde man veroordeeld voor vals borstkankeronderzoek

Het Openbaar Ministerie heeft 40 maanden celstraf geëist voor een gepensioneerde man uit Schoten die een vals borstkankeronderzoek had opgezet. Zo kon hij tientallen jonge vrouwen betasten.Henk V.H. uit Schoten stond maandag terecht voor de aantasting van de fysieke integriteit van minstens vijftien jonge vrouwen, vaak studenten, die hij via LinkedIn benaderde voor een grootschalig onderzoek naar borstkanker.

“De slachtoffers kregen via LinkedIn het voorstel om deel te nemen aan een campagne tegen borstkanker”, aldus de openbare aanklager. “Voor de vrouwen die bereid waren om deel te nemen aan het onderzoek, stelde hij ook een vergoeding in het vooruitzicht. Zo heeft hij tientallen, vaak zeer jonge vrouwen, in zijn val gelokt.” De vrouwen die deelnamen aan het onderzoek van Henk V.H., moesten eerst een vragenlijst invullen. Daarna kwamen ze ‘op consultatie’ in zijn appartement in Schoten. “Ze moesten hun bovenlichaam ontbloten. Daarna werden de okselstreek en de borsten betas





