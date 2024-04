Frappes israéliennes en Syrie : 7 officiers iraniens tués

Sept officiers iraniens des Gardes de la révolution, dont deux importants commandants, ont été tués lundi à Damas en Syrie dans une frappe très ciblée et imputée à Israël. Six missiles tirés par de chasseurs F-35 sur la section consulaire de l’ambassade d’Iran dont il ne reste plus qu’un amas de ruines. Le raid sans précédent depuis le début de la guerre civile en 2011 en Syrie sur un bâtiment diplomatique a fait au moins 13 morts.

L’ambassade elle-même semble à peu près intacte, derrière son grillage arborant un immense portrait de Qassem Soleimani, l’ex-chef de la force Qods, le bras armé des Gardiens de la révolution à l’étranger, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, tué en janvier 2020 dans une attaque de drone américaine en Irak. En pleine guerre à Gaza, c’est un événement qui accroît les tensions au Moyen-Orien

