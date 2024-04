Tekort aan personeel in Belgische gevangenissen door cipiersstaking

Maandagnacht was er door de cipiersstaking in verschillende gevangenissen personeel tekort, en moest er bijstand komen van politie en werd personeel er opgevorderd. Dat meldt het gevangeniswezen. Voorlopig zijn alleen cijfergegevens beschikbaar voor maandagnacht, cijfers voor dinsdag heeft het gevangeniswezen nog niet.In de Brusselse gevangenissen van Haren en Sint-Gillis was onvoldoende personeel aanwezig om de veiligheid van de inrichting te garanderen.

Daar moest er bijstand komen van de politie. Het ging om 4 agenten in Haren en 6 in Sint-Gillis.In West-Vlaanderen laat gouverneur Carl Decaluwé weten dat hij dinsdag 52 cipiers heeft opgevorderd voor de gevangenis van Brugge. “We bekijken dag per dag hoeveel cipiers we moeten opvorderen om de minimale dienstverlening te garanderen”, zegt Decaluwé. In de gevangenissen van Ieper en Ruiselede en in het detentiehuis in Kortrijk zijn er voorlopig geen probleme

