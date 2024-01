Een vliegtuig van Alaska Airlines maakt noodlanding na weggeblazen raam

Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Alaska Airlines heeft vrijdagavond een noodlanding moeten maken, nadat een raam was weggeblazen uit het toestel. Het bedrijf houdt alle toestellen van hetzelfde type voorlopig aan de grond.Vlucht 1282 vertrok vrijdag rond 17 uur (plaatselijke tijd) van Portland naar Ontario, in de staat Californië, met 171 passagiers en zes bemanningsleden aan boord.

Na zo’n 20 minuten – terwijl het vliegtuig hoogte begon te maken – ontstond er volgens berichten op sociale media een gat in een deel van de romp en een raam. Die sectie werd vervolgens volledig uit het toestel geblazen. Alaska Airlines houdt het op “een incident”, en laat weten dat het vliegtuig rechtsomkeer maakte en veilig kon landen in Portland. De Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA meldt dat het vliegtuig kon landen “nadat de bemanning een drukprobleem had gesignaleerd”. “De veiligheid van onze passagiers en ons personeel zijn steeds onze eerste prioritei





