Vrieskou in Zweeds Lapland: wimpers en haren bevriezen

Lien Strubbe woont en werkt sinds enkele maanden in Zweeds Lapland en werd er de voorbije dagen getrakteerd op barre temperaturen, tot 40 graden onder nul. Ze maakte een opmerkelijke video van wat die vrieskou doet met je gezicht. “Het is ongelooflijk hoe snel je wimpers en haren beginnen te bevriezen.”De 22-jarige vrouw uit Keerbergen is in september verhuisd naar de stad Luleå in Lapland, in het noorden van Zweden. “Het is voor mij dus de eerste keer dat ik hier een winter meemaak.

Maar ook mijn collega’s zeggen me dat de temperaturen van 40 graden onder nul zeer uitzonderlijk zijn.” Belgen vanuit steenkoude Zweden en Finland: “De reisbrochure zei -10, de thermometer hier zegt iets helemaal anders” Lien is in het hoge noorden aan de slag bij Luleå Travel, een organisatie die toeristische activiteiten organiseert. “Ritten met een sneeuwmobiel, het bezichtigen van het noorderlicht… dat soort dingen”, legt ze ui





