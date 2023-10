Dit zijn de grootste Halloweenfans van het land, en dat mag wat kosten

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Je kat wil iets zeggen als hij spint: “Het is belangrijk dat je als baas weet hoe het met je kat gaat”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind...

Topdirigent Jaap van Zweden keert even terug naar ‘zijn’ Antwerp Symphony Orchestra: “Ze spelen hun sokken uitTwee weken, langer zal Jaap van Zweden (62), dirigent van het New York Philharmonic, dit jaar niet in zijn woonplaats Amsterdam zijn. Toch maakt hij tijd voor een exclusief concert met het Antwerp Symphony Orchestra, vanavond in de Koningin Elisabethzaal. “De goede band die ik met dit orkest heb wil ik onderhouden. Lire la suite ⮕

Pullse Spookhuis dubbel zo groot dit jaar: “Maar we blijven het gratis doen”Al voor het derde jaar op rij organiseert Dave Adriaensen het Pullse Spookhuis. Dit jaar is het griezellabyrinth dubbel zo groot, vandaar ook dat hij het spookhuis nu twee verlengde weekends opent in plaats van één. “Anders is het zonde van alle tijd, en de herfstvakantie valt nu heel gunstig. Lire la suite ⮕

“Eindelijk kan ik weer koken, na jarenlang puin ruimen”: Sergio Herman heeft zijn passie teruggevondenTien jaar na de sluiting van Oud Sluis is het cirkeltje rond voor Sergio Herman (53). Wie geen tafel kon bemachtigen in zijn iconische driesterrenrestaurant, krijgt vanaf volgend jaar een herkansing in Antwerpen. Daar staat de keuken waar de chef zijn passie van weleer terugvond. “Ik voel de pijn van Peter Goossens als hij wordt afgemaakt. Lire la suite ⮕

Farmareuzen op zoek naar eigen ‘Ozempic’: dit zijn de kanshebbersOzempic is de eerste van een tsunami aan diabetes- en obesitasmedicatie die op ons afkomt. De huidige schaarste zal niet blijven duren. Eerstvolgende afspraak? Pfizer dat wil scoren met een heuse afslankpil. Maar er zijn nog concurrenten. Lire la suite ⮕

Dit zegt psychiater over Nicolas Ullens, die zijn stiefmoeder Mimi (70) doodschootNicolas Ullens (57) vertoont narcistische trekken en heeft een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Dat is een van de eerste conclusies van een neuropsychiater die hem onderzocht. De man schoot op 29 maart zijn stiefmoeder Mimi (70) dood met zes kogels. Hij zit ondertussen thuis met een enkelband. Lire la suite ⮕

Israël voert aantal bombardementen en grondtroepen in Gazastrook fors op: dit weten we alHet Israëlische leger heeft de aanvallen op het noorden van de Gazastrook sinds vrijdagavond gevoelig opgedreven. Er heerst totale chaos, blijkt uit de weinige getuigenissen die vanuit Gaza naar buiten komen. Telefonie en internet zijn er quasi volledig afgesloten. Lire la suite ⮕