Nadat dader nog steeds spoorloos blijft: politie en parket verspreiden robotfoto van de man die advocate Claud

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Rapper Chris Brown aangeklaagd nadat hij man in elkaar slaat met tequilaflesWe hebben het zeker al in eerdere artikels geschreven en kunnen de zin opnieuw gebruiken: Chris Brown is aangeklaagd. Deze keer is zijn slachtoffer een man die werd bewerkt met een tequilafles. Lire la suite ⮕

Hyena's tijdlang ontsnapt in Planckendael nadat boom op omheining valtIn dierenpark Planckendael in Mechelen zijn zaterdagmorgen een tijdlang hyena's ontsnapt uit hun verblijf nadat een omgevallen boom het hek had beschadigd. Lire la suite ⮕

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van AntwerpenIn de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg. Lire la suite ⮕

Gehandboeide vechtersbaas neemt vlucht: politie kan man opnieuw arresteren na zoekactieEen jonge man, die door de politie was gearresteerd na een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Elewijt, is met de handboeien rond zijn polsen toch kunnen ontsnappen. Hij was een tijdje voortvluchtig en er kwam een zoekactie aan te pas voor hij opnieuw kon opgepakt worden. Lire la suite ⮕

Politie voert huiszoekingen uit bij verdacht duo: “65 gram cannabis aangetroffen en materiaal om te dealen”Een politiepatrouille heeft in Nijlen een verdacht voertuig aan de kant gezet. Beide inzittenden hadden drugs op zak, waarna huiszoekingen volgden. Nadien werd een van hen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Lire la suite ⮕

Koen De Cock (32) vermist, politie verspreidt opsporingsberichtDe 32-jarige Koen De Cock verdween in de nacht van dinsdag 24 oktober 2023 op woensdag 25 oktober 2023. Rond middernacht verliet hij zijn verblijfplaats aan het Berthoudersplein in Mechelen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Lire la suite ⮕