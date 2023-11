De Vlaamse televisie bestaat 70 jaar: deze programma's waren de allereerste avond te zien

Elsene, zaterdag 31 oktober 1953. In het Flageygebouw staan de zenuwen hooggespannen: na enkele experimenten naar aanleiding van grote gebeurtenissen als de kroning van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk op 2 juni, vinden voor het eerst reguliere televisie-uitzendingen in Vlaanderen en in Franstalig België plaats.

Waarschijnlijk sleutelt de NIR nog aan deze plannen want het regieverslag van de avond zelf geeft een ander uitzendschema aan. Uit dat document blijkt dat "Panorama" pas om 19.44 uur start, onder meer omdat directeur televisie Bert Leysen eerst nog het woord neemt.Een uittreksel uit het regieverslag van 31 oktober 1953.

"Opnieuw eiste het grauwvuur slachtoffers", is te horen. "In de kille fabrieksatmosfeer van de putten van Ougrée-Marihaye te Seraing wacht de angstige bevolking op nieuws." "Door politieke omstandigheden eeuwenlang van de zee afgesneden, halen wij thans onze achterstand in. België bouwt schepen, Vlamingen varen weer. De Santa Maria op de wereldzeeën zal getuigenis afleggen van de groei van onze scheepsbouw."Hierna is het de beurt aan paardensport met een piepjonge prins Albert (de latere koning Albert II) in een glansrol. headtopics.com

"Op de openingsvergadering werd verklaard dat deze week tot doel heeft de verwezenlijking en de verspreiding van toeristische en folkloristische films met hoge culturele en opvoedkundige waarde in de hand te werken."Tijd voor cultuur met een tentoonstelling van Venetiaanse schilderkunst.

Enkele dagen eerder is de film in Londen in première gegaan in aanwezigheid van koningin Elizabeth II. "Een gedeelte van de uitrusting, dat gebruikt werd voor de verovering van de Everest, was in de bioscoop tentoongesteld. Aandachtig luisterde de koningin toe."In Mainz in West-Duitsland is recent een van de Amerikaanse atoomkanonnen aan de pers voorgesteld. "Zij zullen bijdragen tot de versterking van de Westelijke verdediging. headtopics.com

