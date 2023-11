Dramatique accident à Kruibeke : une BMW s’écrase contre deux arbres, la passagère du véhicule entre la vie et

Un terrible accident s’est produit ce mardi soir à Kruibeke. Une BMW dans laquelle se trouvaient deux femmes a fait une sortie de route dans un virage et est venue percuter deux arbres de plein fouet. Selon les informations de HLN, le côté passager du véhicule a été complètement éventré lors du choc.

La femme qui se trouvait au volant de la voiture s’en sort avec des blessures légères, alors que la passagère est dans un état grave. Elle aurait été éjectée du véhicule à cause de l’impact. Elle a été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé.Un expert de la circulation s’est rendu sur les lieux du drame pour enquêter.

Vrouw in levensgevaar na zware crash, bestuurster miste bocht en reed in op twee bomenOp de Heirbaan, een onverlicht landwegje in Kruibeke dat parallel loopt met de E17, is dinsdagavond een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Lire la suite ⮕

