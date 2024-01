Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theatervoorstellingen waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.het is een unieke kans om je onder te dompelen in de avant-gardecultuur van toen en de erfenis die ze heeft nagelaten.

Cellist Roel Dieltiens brengt zijn vermaarde ensemble Explorations in stelling voor dit meesterwerk van Bach: zes muzikanten die elk twee instrumenten bespelen om alle mogelijke klankkleuren uitEen mijlpaal in de barokopera, gebracht door de kenners van Cappella Mediterranea en Leonardo García Alarcón, bijgestaan door het Choeur de Chambre de Namur en solisten Valerio Contaldo en Mariana Flores.Alarcón maakte eerder al een bejubelde opname met zijn barokensemble Cappella Mediterranea en de solisten die ook in Brussel op het podium staan. Live kan het alleen maar indrukwekkender klinken.Solomon’s Knot is een van de innovatiefste ensembles uit het V





Welke restaurants prees onze recensent dit jaar de hemel in?Bruno Vanspauwen selecteert vijf restaurants die hij het afgelopen jaar bezocht, op basis van de verhouding tussen prijs en kwaliteit. De volgorde is alfabetisch.

Wat als Internationaal Gerechtshof Israël veroordeelt voor genocide?Zuid-Afrika daagt Israël voor het Internationaal Gerechtshof op beschuldiging van genocide. De hoogste VN-rechtbank kan op korte termijn eisen dat Israël stopt met bombarderen en meer humanitaire hulp toelaat.

Wat 200 miljard euro aan Russische tegoeden in Sint-Joost-ten-Node ligt te doenDe hele wereld kijkt naar de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Daar zit sinds de start van de oorlog zo’n 200 miljard aan bevroren Russische tegoeden vast bij de financiële dienstverlener Euroclear. De druk neemt toe om die fortuinen aan te wenden voor de wederopbouw van Oekraïne.

Bang afwachten wat de komende uren brengen: “We vrezen voor nog grotere wateroverlast”Amper twee maanden na de overstromingen in de Westhoek kampt ons land opnieuw met wateroverlast. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werd dinsdag het provinciaal rampenplan afgekondigd.

‘Genetisch gemodificeerd voedsel is geen oplossing voor de klimaatcrisis, wat de biotechindustrie ook beweert’De Europese Commissie lanceerde in juli 2023 een voorstel om een groot aantal planten die met behulp van nieuwe genetische technieken worden gekweekt te

Wat met de verzekering na stormschade? “Wat je ook onderneemt, hou je verzekeraar op de hoogte”Een windhoos heeft in het oosten van Mechelen een spoor van vernieling achtergelaten. Zo’n veertig woningen en verschillende auto’s raakten beschadigd.

