Bijna negen op de tien handelszaken verkopen alcohol aan minderjarigen

Afgelopen zomer bleek dat bijna negen op de tien van de gecontroleerde handelszaken alcoholhoudende dranken verkochten aan minderjarige testkopers. In handelszaken voor tabaksproducten was bijna 70 procent in overtreding. De FOD Volksgezondheid maakte de cijfers donderdag bekend. Werd nochtans op voorhand aangekondigd aan de sector.

Tijdens de controles probeerden jongeren van 15, 16 en 17 jaar oud tabaksproducten en alcohol aan te kopen, terwijl een ervaren controleur van de FOD Volksgezondheid anoniem toekeek. De jongeren mochten daarbij niet liegen over hun leeftijd, moesten ook kleding dragen die paste bij hun leeftijd en mochten de aangekochte goederen niet consumeren. Uit de resultaten van de campagne blijkt dat van de 1.104 gecontroleerde handelszaken voor tabaksproducten 69,4 procent in overtreding was, terwijl 89,5 procent van de 764 gecontroleerde handelszaken alcoholhoudende dranken verkocht aan minderjarige testkopers

