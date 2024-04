Projet de réhabilitation d'un manoir à Embourg : les riverains inquiets

C'est un projet qui suscite de l'inquiétude dans le quartier de Sauheid à Embourg , sur la commune de Chaudfontaine: Un promoteur voudrait réhabiliter l'ancien manoir Deflandre et y aménager un vaste complexe avec 8 terrains de padel indoor, des salles de réunions et séminaires et 130 places de parking. Des riverains opposés au projet ont saisi un avocat et lancé une pétition qui a déjà recueilli 300 signatures.

'Nous sommes au bord de l'Ourthe, dans une zone inondable et donc inadaptée', souligne une habitante du quartier. 'En juillet 2021, beaucoup de riverains ont eu 1,50 mètre d'eau dans leur maison. Quant aux nuisances sonores, on sait que l'activité padel génère beaucoup de bruit. Les ouvertures jusqu'à tard le soir nous inquiètent également. Enfin, en matière de mobilité, il y a déjà énormément de problèmes de circulation dans le quartier. Ajoutez à cela le trafic lié à ce genre de projet, ça va être l'enfer

