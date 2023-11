Werner Vogt: Ein Leben für die Aufdeckung von NS-Verbrechen

Manche Menschen hinterlassen eine Lücke, die sich nicht schließen lässt. Werner Vogt zählt zu ihnen. Der Wiener Arzt, der viel Lebenslust in sich trug, fand gleichzeitig, dass es in dieser Welt sehr viel zu verbessern gibt. Zu diesen Verbesserungen hat er mehr beigetragen, als in einem Leben normalerweise zu schaffen ist. Als seine bedeutendste Leistung wird der Nachwelt, wohl zu Recht, die Enttarnung des NS-Arztes Heinrich Gross in den 1970er-Jahren in Erinnerung bleiben.

Gross hatte als Arzt an den massenhaften Morden an Kindern und psychisch Kranken in der NS-Zeit in Wien mitgewirkt, war nichtsdestotrotz nach 1945 zum Primararzt und zum meistbeschäftigten Gerichtssachverständigen Österreichs aufgestiegen. Vogt thematisierte diese ungeheuerliche Tatsache 1979 öffentlichkeitswirksam, als er bei einem Kongress in Salzburg Gross aufgeforderte, nicht über die „Tötungsdelikte psychisch Kranker“, sondern besser über „Tötungsdelikten an psychisch Kranken“ zu referiere

