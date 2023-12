Tragisches Unglück in Untersiebenbrunn: Feuerwehrfrau und Mutter verstorben

Ein furchtbares Drama erschüttert zu Weihnachten 2023 Untersiebenbrunn. Am 24. Dezember 2023 verstarb bei einem tragischen Unglück eine Kameradin der Wehr, eine Feuerwehrfrau und Mutter. Ihre 15-jährige Tochter, die selbst als Einsatzkraft der Feuerwehr bei diesem Einsatz anderen zu Hilfe eilen wollte, steht nun alleine da. Die Feuerwehr Untersiebenbrunn richtet sich nun per 25. Dezember 2023 mit der Bitte um Unterstützung an die Öffentlichkeit.

Die verstorbene 36-Jährige war nicht nur ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Untersiebenbrunn tätig, sondern auch als Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz engagiert. Wir bemühen uns, die nun alleinstehende junge Tochter bestmöglich zu unterstützen, benötigen jedoch auch die Hilfe und Unterstützung der breiten Öffentlichkeit. Zu diesem Zweck haben wir ein Spendenkonto (Daten unten) für unsere junge Feuerwehrfrau eingerichtet und bitten herzlichst um finanzielle Unterstützun





