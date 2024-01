Telefonbetrug: Viele Opfer schweigen aus Scham

Über 60 Prozent der Betroffenen setzen nach einem Telefonbetrug keine Maßnahmen. Zu groß ist die Scham. Manche nehmen psychologische Hilfe in Anspruch, die wenigsten erstatten Anzeige. Dabei werden die Maschen der Kriminellen immer ausgeklügelter. Auch mithilfe von künstlicher Intelligenz. Die Meldungen über Telefonbetrug häufen sich.

„Hallo Tante Hermine, rate mal, wer da spricht“, könnte etwa eine Fangfrage sein, mit der Verbrecher versuchen, ins Gespräch zu kommen, schreibt das(KFV) in einer aktuellen Aussendung. Dass besonders über 50-Jährige betroffen sind, hat wohl auch damit zu tun, dass von gut einem Drittel die Handynummer im Telefonbuch steht und von einem Fünftel die private Festnetznummer. Das Kuratorium rät, die Nummern löschen zu lassen. Ohnehin wisse fast jeder über die Existenz von Telefonbetrug Bescheid, aber trotzdem würden immer wieder Menschen darauf hereinfallen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Methoden immer ausgeklügelter werden, so Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumschutz im KF





