Suchaktion nach vermisstem 87-Jährigen endet tragisch

Aufgrund einer angezeigten Abgängigkeit eines 87-Jährigen in den Abendstunden des Ostersonntag, 31. März 2024, in Weyer an der Enns wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Neben unzähligen Kameraden der Feuerwehr, Rettung sowie Polizei inklusive Polizeidiensthunde und Rettungshundebrigade waren auch Drohnenpiloten im Einsatz. Die Suche verlief zunächst negativ und musste gegen 4 Uhr unterbrochen werden. Um 07.30 Uhr wurde sie in noch größerem Umfang am Ostermontag, 1.

April 2024, wieder fortgesetzt. Der abgängige, demenzkranke 87-jährige Pensionist wurde nach einer Großsuche am 1. April 2024 gegen 12 Uhr von Mitgliedern der Bergrettung in steilem, felsigem und unwegsamem Gelände unterhalb der Rotmäuer tot aufgefunden. Er dürfte bereits am 31. März 2024 dort abgestürzt sein

