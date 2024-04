St. Pöltens U 16 und U 14 beim Osterturnier in Prag

St. Pöltens U 16 und U 14 nehmen am großen Osterturnier in Prag teil. Beide Teams schaffen es in die Zwischenrunde, können dort jedoch keine weiteren Erfolge erzielen. Trainer Thomas Wehrhan lobt die jungen Teams für ihre Leistung im internationalen Vergleich.

