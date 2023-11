Saudi-Star Ronaldo fordert Auswechslung des Schiris

Der portugiesische Superstar gewann mit seinem Team Al Nassr mit 1:0 gegen Al Ettifaq. Grund zur Freude würde man meinen. Der Schiedsrichter ging dem Saudi-League-Star aber so richtig gegen den Strich. Nach dem vermeintlichen 1:0 für Ronaldos Mannschaft kurz vor der Halbzeitpause gab der Schiri Abseits. Eine Entscheidung, die den 38-Jährigen gar nicht gefiel.

Der fünffache Weltfußballer spitzte die beiden Zeigefinger, machte mit den Händen eine drehende Bewegung. Heißt: Auswechseln. Aber Ronaldo meinte nicht sich selbst, sondern den Schiedsrichter. Mit Gesten in Richtung des Unparteiischen signalisierte er, dass ein anderer das Spiel leiten sollte.

Mit der Abseitsentscheidung war es aber noch nicht getan. In der elften Minute der Nachspielzeit in Hälfte eins gab es auch noch die rote Karte für den Ronaldo-Teamkollegen Anders Talisca.

Das Spiel ging in die Verlängerung. In der 107. Minute erlöste Ex-Bayern.Star Sadio Mane Al Nassr und sorgte für den 1:0-Endstand. Nach dem Sieg gegen Steven Gerrards Al Ettifaq steht der Wüstenklub im Viertelfinale des Cups.Der Verein von Ronaldo liegt auf Rang zwei in der Saudi-Pro-League hinter Al Hilal. Im Kampf um die Torjägerkrone hat der fünffache Champions-League-Sieger die Nase vorn. In der Liga traf der portugiesische Europameister bereits elf Mal.