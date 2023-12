Klimawandel wird zu massiven Fluchtbewegungen führen

Gleich zu Beginn eröffnet Gaia Vince ihrer Leserschaft zwei Möglichkeiten: Entweder werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Flüchtlingen konfrontiert sein. Oder aber Sie werden selber auf der Flucht sein.

Eine dritte Option existiere nicht, erklärt dieund fasst zusammen, was Forschende seit vielen Jahren berichten und auch profil mehrfach thematisiert hat: Die Umwälzungen durch den Klimawandel werden dazu führen, dass Hunderte Millionen Menschen ihre bisherige Heimat verlassen müssen: weil weite Landstriche unter Wasser stehen oder aber Trockenheit und Hitze Ausmaße erreichen, dass Menschen in diesen Gegenden schlicht nicht mehr leben können. Die Folge werden Fluchtbewegungen in einer Dimension sein, die jegliche bisherige Migration vernachlässigbar erscheinen lassen. Nun wenden manche Skeptiker ein, dass es vielleicht nicht so schlimm kommen werde, weil Menschen grundsätzlich die Tendenz haben, in ihrer Heimat zu bleiben und dort mit veränderten Umständen zurecht zu kommen. Das ist gewiss richti





Die alte Frau und der KlimawandelEine alte Frau weist jede Verantwortung für den Klimawandel von sich und argumentiert, dass sie keinen bewussten Schaden angerichtet hat. Sie sieht die Hauptursachen für die Zerstörung des Planeten in anderen Faktoren wie Öltankern und dem CO2-Ausstoß von Reisenden.

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Abtreten! Die Hercules ist reif für die PensionEin Brand an Bord, dann Feuer im Frachtraum kurz vor dem Abflug nach Israel. Nur zwei von vielen Pannen, die klar aufzeigen, dass unsere „Air Force ...

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Maßnahmen gegen den Klimawandel sind günstiger als keineWarum Einigungen bei Klimakonferenzen schwierig sind und wie wir den Klimawandel eindämmen können, erklärt die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter.

