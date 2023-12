Hohe Verluste für Russland in der besetzten Region Cherson

In der von Moskau besetzten südukrainischen Region Cherson muss der Aggressor Russland derzeit hohe Verluste verzeichnen. Gleich mehrere hochrangige Offiziere des Militärs und der Polizei sollen gefallen sein. Der Brigadegeneral Wladimir Sawadski sei „auf einem Gefechtsposten in dem Gebiet der Spezialoperation gestorben“, teilte der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, am Montag im Onlinedienst Telegram mit.

Das investigative Nachrichtenportal iStories meldete, Sawadski sei der siebente Generalmajor, dessen Tod Russland bestätigt habe. Insgesamt sei er der zwölfte ranghohe Offizier, dessen Tod seit Beginn des Krieges im Februar 2022 bestätigt worden sei. Sawadski war Gussew zufolge ein hochdekorierter Offizier und ehemaliger Panzerkommandant. Sein Tod sei ein schwerer Verlust. Nach Informationen russischer Telegram-Kanäle mit Verbindungen in die Armee wurde Sawadski Ende November getöte





