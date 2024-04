Großangriff auf Stützpunkte der Revolutionsgarden im Süden des Iran

Eine militante Gruppe hat einen Großangriff auf Stützpunkte der Revolutionsgarden im Süden des Landes gestartet. Im Südosten des Iran s haben Militante einen Großangriff auf Stützpunkte der mächtigen Revolutionsgarden () verübt. 15 Angreifer und fünf Sicherheitskräfte seien getötet worden, berichtete die staatliche Nachrichten agentur IRNA am Donnerstag unter Berufung auf den Kommandant der IRGC-Bodenstreitkräfte, Mohammad Pakpour.

Die Attacken erfolgten in der Nacht auf Donnerstag auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Chahbahar der Provinz Sistan und Baluchistan. Staatsmedien berichteten von einem „vereitelten Terrorangriff“. Das genaue Ausmaß war in der Früh noch unklar. Auf Videos des staatlichen Rundfunks waren Schusswechsel bei Straßengefechten zu sehen. Sicherheitskräfte hätten die Städte am Donnerstagmorgen jedoch wieder unter Kontrolle gebracht, berichteten iranische Medien weiter.Die militante Gruppe Jaish al-Adl reklamierte den Angriff für sic

