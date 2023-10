Gazastreifen: UNO-Lager mit Hilfsgütern geplündert

In einem der Häuser sind Hilfsgüter gelagert, die mit humanitären Konvois aus Ägypten in den Gazastreifen gelangen.„Das ist ein besorgniserregendes Zeichen dafür, dass die zivile Ordnung nach drei Wochen Krieg und einer festen Belagerung Gazas langsam zusammenbricht. Die Menschen haben Angst, sind frustriert und verzweifelt“, erklärte Thomas White, UNRWA-Leiter im Gazastreifen.

Die Versorgungslage im Gazastreifen war schon vor Kriegsbeginn sehr schlecht und hat sich durch die laufenden Kämpfe noch verschlimmert. Die große Zahl der durch Israels Angriffe vor allem aus dem Norden vertriebenen Menschen würden den Druck auf Gemeinden im Süden des Gazastreifens noch erhöhen, sagte White. Einige Familien hätten bis zu 50 Verwandte in einem Haushalt aufgenommen.

Das System der Konvois sei ohnehin „zum Scheitern verurteilt“, sagte White: Er sprach unter anderem von „sehr wenigen Lastwagen, langsamen Prozessen, strikten Inspektionen“ und Gütern, die den Anforderungen von UNRWA und anderen Hilfsorganisationen nicht gerecht würden. Vor allem das Verbot für Treibstofflieferungen lasse das „System scheitern“. headtopics.com

Aus Sicht von Hilfsorganisationen sind die bisher erfolgten Hilfslieferungen nur Tropfen auf den heißen SteinIsrael lässt derzeit keine Lieferungen von Treibstoff in den Gazastreifen zu. Die Armee argumentiert, dass die im Gazastreifen herrschende Hamas genug Treibstoffvorräte in Tunneln gebunkert habe, diese aber der Zivilbevölkerung vorenthalte.

Dort könnten die Betroffenen auch „Wasser, Lebensmittel und Medikamente erhalten“, so ein Militärsprecher, der am Sonntag in diesem Zusammenhang, ohne Nennung weiterer Details, für Montag eine Ausweitung der „humanitären Bemühungen für den Gazastreifen unter der Leitung Ägyptens und der Vereinigten Staaten“ in Aussicht stellte.ORF-Korrespondent Nikolaus Wildner analysiert, wie sich der Krieg im Gazastreifen weiterentwickeln könnte. headtopics.com

