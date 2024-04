Flug der Swiss nach Zürich wegen tätlichem Angriff abgebrochen

Ein Flug der Swiss nach Zürich wurde wegen eines tätlichen Angriffs eines Passagiers auf die Crew kurz nach dem Start in Newark abgebrochen und musste umkehren. Ein Kapitän der Fluggesellschaft Swiss hat wegen eines ausfällig gewordenen Passagiers den Flug nach Zürich am Sonntag abgebrochen. Laut der Swiss kam es an Bord zu einem tätlichen Angriff auf Crew-Mitglieder. Das Flugzeug kehrte nach Newark im US-Staat New Jersey um.

Der Passagier sei kurz nach dem Start der Airbus-Maschine gegenüber Crew-Mitglieder ausfällig geworden, sagte eine Swiss-Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag auf Anfrage. Danach sei die Maschine wegen des renitenten Mannes an Bord wieder umgekehrt. Zuerst hatte der"Blick" online über den Vorfall berichtet. Verletztes Crew-Mitglied und Polizeieinsatz Ein Crew-Mitglied sei bei dem Vorfall verletzt worden, sagte die Swiss-Sprecherin weiter. Es wurde für Abklärungen in ein Spital gebrach

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Vorarlberg / 🏆 13. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Swiss-Flieger kehrte wegen renitenten Passagiers um: Crew-Mitglied verletztEin Flug der Swiss nach Zürich wurde wegen eines tätlichen Angriffs eines Passagiers auf die Crew kurz nach dem Start in Newark abgebrochen und musste umkehren.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Ruth Brauer-Kvam über Fritzi Massary: 'Ein Oh la la wie ein Hamlet-Monolog'Fritzi Massary war der Operetten-Superstar der 1910er-Jahre. Ruth Brauer-Kvam würdigt sie in der Revue „Ein bisschen trallalala“ in der Volksoper und erzählt von dieser Frau, die ihrer Zeit voraus war.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ein Leben lang pubertär und fast unsterblich: Der Axolotl, ein Pokémon in echtDie Wissenschaftlerin Elly Tanaka erforscht in Wien den mexikanischen Schwanzlurch mit den fast unglaublichen Regenerationskräften – und hofft auf wertvolle Rückschlüsse für die Medizin

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Wieso ein Zitierverbot für Medien ein Problem wäreBis 30. Juni 2024 muss die Reparatur des Medienprivilegs erfolgen. Das wird eng. Passiert nichts, hat das ernste Folgen für die Pressefreiheit.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Ein kostenloser Zahnarztbesuch: 13.500 Patienten ein Lächeln geschenktSeit 15 Jahren werden Menschen in der Zahnarztpraxis des Neunerhaus kostenlos behandelt, auch wenn sie nicht versichert sind. Eine Ärztin erzählt, welche Schicksale die Menschen in die Ordination führen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ein Meet and Greet mit Durchblick: Die Vogelhubers luden einBettina und David Vogelhuber von „Vogelhuber United Optics“ luden am vergangenen Mittwoch zum Meet & Greet mit „Andy Wolf' Eyewar“-Co-Founder Wolfgang Scheucher in ihre Filiale in Neunkirchen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »