Mit 18. Dezember 2023 ist die digitale Ausgabe 6 / 2023 des Feuerwehrmagazins BRENNPUNKT veröffentlicht worden. Die Papier-Ausgabe ist am Postweg und kann sich aufgrund des immensen Postverkehrs ggf. etwas verzögern. Anbei der gewohnte Überblick über das Heft, das übrigens auch per kostenloses Probeheft kennengelernt werden kann. Der Brennpunkt wird über den Landes-Feuerwehrverband Oberösterreich publiziert.

+++ GEBÄUDESICHERHEIT IM BRANDFALL +++ Immer wieder finden sich in Zeitungen Schlagzeilen über Brandverläufe, bei denen ein Objekt in Vollbrand stand und nicht gerettet werden konnte, Einsatzkräfte für die Brandbekämpfung das Haus nicht mehr betreten konnten, ein Wohnhaus oder eine Produktionshalle Raub der Flammen wurden, usw. Die Liste an Beispielen lässt sich fortsetzen. Dabei stellt sich die Frage, wie es um die Gebäudesicherheit in Österreich bestellt ist und mit welchen Auswirkungen die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu rechnen habe





