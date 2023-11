Vaca Muerta será puente de transición energética y motor de mercado regional de gas

Bulgheroni disertó en el marco del 13° Foro de la consultora Abeceb, en el que remarcó que la industria de hidrocarburos"se dio cuenta de que tiene que ser parte de la solución" en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono y que"va a poner todos los recursos" para impulsar la transición energética junto a las energías renovables.

Al respecto, consideró que en el mundo la transición se llevará a cabo"con varias tecnologías compitiendo entre sí, en un sendero en cuyo final una será la predominante de una región y otra lo será en otras" y que en el caso argentino el gas no convencional de Vaca Muerta"nos va a permitir ser el puente entre lo que queremos ser y lo que podemos dar".

Al analizar el mercado energético mundial luego de la pandemia de Covid 19 y los efectos de la guerra en Ucrania, Bulgheroni señaló que se ha instaurado"un ambiente de precios más alto".

, tanto por la oferta iraní como por los inconvenientes logísticos que podría acarrear un eventual cierre del Golfo Pérsico. Ese cuadro de situación, manifestó, abre"una gran oportunidad a los productores no tradicionales, en particular los de América Latina" y en ese marco subrayó la importancia de Vaca Muerta,"una oportunidad que no debemos dejar que se pierda".

"Vaca Muerta va a ser el motor regional de un mercado de gas, por lo menos, sudamericano", proyectó, al tiempo que previó que en"uno o dos años", cuando concluyan las obras de transporte por el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y las complementarias de reversión, la Argentina podrá"brindar energía al resto de los países de la región".

