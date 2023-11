Trágico choque y fuga en la Circunvalación: habló una de las sobrevivientes del siniestro vial

El automovilista se dio a la fuga tras el trágico episodio del sábado pasado a las 6 y la Justicia aseguró que el sospechoso terminó entregándose “a los pocos minutos” con un abogado defensor. Desde entonces está detenido por la muerte de Castillo.salían de la fiesta Creepy Halloween

“En vez de ir por abajo de la Circunvalación, para evitar que nos roben, preferimos ir por arriba”, agregó Macarena en su testimonio. “Íbamos en fila india, uno atrás del otro”, especificó. Contó que pasaron varios minutos sin ningún tipo de respuesta, tanto de parte de la Policia como de los servicios de emergencia. Tras el golpe,La sobreviviente cuestiona la falta de asistencia médica y policial

“Todos en shock empezamos a pedir auxilio, no sabíamos ni el número al que teníamos que llamar a la Policía, me fui corriendo hasta el Kempes para pedir ayuda”, recordó.“Vinieron dos ambulancias a uno de mis amigos lo revisaron y le dijeron que tenía heridas leves, pero cuando llegó a Buenos Aires fue de vuelta al médico y tiene una fractura de peroné. O sea ni nos asistieron, nos dejaron solos”.

“Hicieron abandono de persona. Todo un desastre, no sé si pensaron que estábamos borrachos, pero la realidad es que no. Estábamos conscientes, shockeados”, recalcó la joven.

