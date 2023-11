Solicitan prisión perpetua para ex gendarme por crímenes de lesa humanidad

La Fiscalía solicitó prisión perpetua para el ex gendarme Eduardo Britos por crímenes de lesa humanidad. También se lo juzga por el secuestro y los tormentos a Juan Carlos Paschetta y Graciela María Bosfelli, y los secuestros y tormentos a otras 42 víctimas.

La fiscal federal Virginia Miguel Carmona, solicitó el viernes pasado al Tribunal Oral Federal de La Rioja, la imposición de la pena de prisión perpetua para el ex gendarme Eduardo Abelardo Britos en el marco del juicio oral en el que se abordan tres causas que por delitos de lesa humanidad el ex integrante del Escuadrón 24 “Chilecito” de esa fuerza federal y ex jefe de seguridad del Instituto de Rehabilitación Social riojano, donde funcionó un centro clandestino de detención, llegó a juicio por el homicidio de Wenceslao Pedernera, el secuestro y los tormentos a Juan Carlos Paschetta y Graciela María Bosfelli y los secuestros y tormentos a otras 42 víctimas que, respectivamente, integran los objetos procesales de esas tres causas

