Macri tildó a Morales y Lousteau de perdedores que no se modernizaron

El exmandatario Mauricio Macri apuntó este domingo por la noche contra un sector del radicalismo que se mostró"neutral" de cara al balotaje, a quienes calificó de"perdedores", y afirmó que fue"malo" que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales,"haya tomado la presidencia" de la UCR."Lousteau y Morales son una minoría en el radicalismo y son perdedores.

"Fue malo para JxC que Morales haya tomado la presidencia (de la UCR) pero no vale la pena hablar de ellos", indicó Macri.Raúl"Alfonsín en 2002 fue al Senado porque no aguantaba más las cosas que hacía Morales, así que las canas verdes que me sacó a mi ya se las sacó a Alfonsín en su momento".el referente del PRO reivindicó las ideas"más modernas" de Don Torcuato de Alvear y Leandro N.

Respecto del apoyo al candidato libertario en la segunda vuelta, marcó:"Yo no adherí a Javier Milei sino que entendemos cómo funciona un"Con Milei tenemos todas las incertidumbres, no lo conocemos, nunca gobernó,sobre el actual diputado nacional aunque subrayó que"es una incógnita". headtopics.com

El expresidente ratificó que"mi candidata era Patricia (Bullrich), jugué todo lo que tenía para que ella ganara". "Se perdieron las elecciones porque hubo dos propuestas de cambio" y consideró que"la interna nos perjudicó".

"Nos perjudicó no elegir a dedo un candidato, eso nos desgastó. Especialmente porque una de la propuestas era más vista como de continuidad", señaló sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. headtopics.com

Y afirmó que"esta visión de la cual hablaba Horacio mucha gente lo vio como un continuismo. Eso debilitó y le dio lugar más amplio a Javier Milei para expresar su propuesta radical de cambio".Para la UCR, las declaraciones de Macri contra el partido constituyen"un ejercicio de hipocresía"

