Mauricio Macri: 'Milei es una incógnita, pero nunca me mintió y Massa tiene compulsión a mentir'

El expresidente justificó el pacto con La Libertad Avanza. Pidió "un perfil psiquiátrico" para el candidato oficialista y criticó a Gerardo Morales y a Horacio Rodríguez Larreta.representa"seguir un camino de destrucción". "Milei es una incógnita, pero nunca me mintió y Massa tiene compulsión a mentir", argumentó.", expresó en ese sentido."Milei es una incógnita, pero que puede ser positiva.

el exmandataro manifestó: “Tenemos que decidir si Massa continúa o no, y con él no hay incertidumbres., nunca gobernó, pero lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi y las ocho o nueve veces que le hablé"."El sentir de la gente es que quiere un cambio, la gente está harta de que le mientan. Acá se hablaba de hacer un perfil psiquiátrico, habría que hacerle un perfil psiquiátrico a Massa con su compulsión a mentir”, dijo Macri.

Con Mauricio Macri de su lado, Milei hace cuentas y calcula que el expresidente le puede sumar 15 puntos,"la voz cantante" del diálogo con el libertario. "Se planteó encarar la campaña al balotaje aliados. Después habrá tiempo para acordar temas más concretos", indicó en ese sentido. headtopics.com

Para Macri,"es momento de parar al kirchnerismo porque si no, el país irá a la decadencia. Ya los conocemos, Ya sabemos que mienten y engañan, y no se les puede creer nada. Los argentinos nos merecemos algo superador, nos merecemos un cambio y para eso nos reunimos con Milei, porque juntospor más que diga que hará un gobierno de unidad no se lo podés creer, porque él se maneja mintiendo todo el tiempo.

A la hora de reflexionar acerca de por qué, de forma temprana, anunció que él no sería candidato, y si eso podía haber restado votos y unidad.. Ni de nuestros socios ni del PRO, y además fueron surgiendo diferentes liderazgos. Para mí fue lo mejor, en ese momento, ya que de lo contrario había riesgos profundos de desacuerdos", indicó en ese sentido.

