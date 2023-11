Lluvias en Neuquén: asueto en la Universidad del Comahue y escuelas sin clase

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, aseguró que “hasta el momento, más allá de alguna complicación en calles de tierra, que tienen límite de absorción de agua y luego comienzan a encharcarse, el resto de la ciudad está drenando bien”.

Baggio pidió “paciencia” a los vecinos “porque los drenajes funcionan, el agua que se acumula baja de la zona de altos, circula por los cordones de la vereda y comienza a drenar”, explicó, y señaló que ante “algún inconveniente pueden comunicarse con el 103”.

en la que señaló que “el área será afectada por lluvias fuertes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 50 milímetros que pueden ser superados en forma puntual, mientras que las zonas más elevadas la precipitación podría ser en forma de lluvia y nieve mezclada”.

