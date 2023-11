Ordenan secuestrar los celulares que Milman no entregó a la Justicia

La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira tras detectar que "Resulta necesario destacar que no se desconoce que los cambios de celulares infieren en la mayoría de los casos una transferencia de datos del teléfono anterior, pero

Por su parte, el juez Mariano Llorens invocó su posición de resoluciones anteriores para señalar que no habían aparecido pruebas nuevas que lo hiciera virar de su negativa a habilitar el secuestro del celular del diputado Milman.

"No descarto que, en alguna medida, su accionar pueda constituir un riesgo procesal vinculado con el ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación circunstancias que, llegado el caso, deberán ser evaluadas"se inauguró el 23 de septiembre del año pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Atentado a CFK: La encerrona detrás del celular de Gerardo MilmanSe trata del IPhone 14 que entregó en el juzgado. El Escuadrón de Investigaciones de GNA sostuvo en un informe que con la tecnología disponible 'no es posible' el acceso. Los otros tres celulares del diputado de Juntos por el Cambio y la pista política trabada por la dilación.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: ¿AFIP puede allanar tu caja de seguridad?: esto dice la JusticiaUn nuevo procedimiento en el marco de la causa que investiga a 'El Croata' activó una nueva incógnita. 'Es un disparate jurídico', advierten especialistas

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

LANACION: La Justicia analizará dos teléfonos secuestrados a Sofía Clerici en el allanamiento de NordeltaEl juez federal Ernesto Kreplak investiga a la modelo en la causa que tiene como principal acusado al exjefe de Gabinete bonaerense, que viajó con ella a Marbella

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PERFILCOM: La Justicia venezolana ordenó la suspensión de las primarias de la oposiciónLuego de que el presidente Nicolás Maduro dijera que hubo fraude, el máximo tribunal de Venezuela investigará los resultados de las primarias para indagar las denuncias.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Venezuela: la Justicia suspendió “todos los efectos” de las primarias con triunfo opositorCon el 92% de los votos, la ganadora de las elecciones fue la candidata María Corina Machado. Un diputado del partido de Maduro pidió la revisión de los comicios por “irregularidades”.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Ana María Figueroa pidió volver a asumir su cargo como jueza en la Cámara de CasaciónLe envió una nota al Consejo de la Magistratura solicitando además cobrar el sueldo retroactivo a septiembre después de que la Corte Suprema dispusiera que dejara su cargo.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕