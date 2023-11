Álex Caniggia fue expulsado de Gran Hermano España: cuál fue el HECHO GRAVE que protagonizó

Leé también: Alex Caniggia reveló que se casó con Melody Luz en una megaboda secretaEl comunicado concluye: “En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión”.TN Show se contactó con Fabián Esperón, mánager del conductor, quien expresó que la audiencia del show no está conforme con la expulsión. “Los expulsaron (a Alex y al otro concursante) por reglamento.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Revelan la millonaria suma que cobra Alex Caniggia por estar en Gran Hermano EspañaEl mediático se fue a Europa a trabajar en el reality a cambio de una importante suma de dinero. ¿Cuánto le quedará después de pagar los fuertes impuestos españoles?

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PAGINA12: Excarcelaron al ex Gran Hermano Marcelo CorazzaEl panelista sigue procesado y lo vigilarán con pulsera electrónica.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Abuso de menores: ex Gran Hermano Marcelo Corazza es excarceladoDe acuerdo con la decisión del juez, el productor televisivo no podrá salir del país y además le pondrán una tobillera electrónica

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Tenso cruce en vivo entre Yanina Latorre y Romina Uhrig: “Vos a mí no me mandás”La panelista de LAM se indignó con una actitud que tuvo la exparticipante de Gran Hermano.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: La respuesta del representante de Charlotte Caniggia a Juana VialeFabián Esperón, el representante de Charlotte Caniggia, fue duramente criticado por Juana Viale en su primer programa, 'Almorzando con Juana' y ahora él contestó.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: La respuesta del respresentante de Charlotte Caniggia a Juana VialeFabián Esperón, el representante de Charlotte Caniggia, fue duramente criticado por Juana Viale en su primer programa, 'Almorzando con Juana' y ahora él contestó.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕