Carnaval carioca: Boca ya está en Río de Janeiro en busca de la séptima Libertadores

. Del de los que cruzaron la frontera en auto y por Iguazú para continuar engrosando esa cifra histórica de bosteros, que prometen superar los 300 mil.. Nenitos que nunca vieron a Boca alzando la Copa. Otros adolescentes que sí lo hicieron, pero que eran muy peques allá por 2007. Todos ellos crecieron sin embargo. Épica contada hasta el hartazgo por padres, madres, abuelos y abuelas. Y refrendadas por los tapes inmortalizados en YouTube.

quien tomó el consejo médico de quedarse en Buenos Aires aun cuando -si era por él- prefería estar allí.Es el sueño de los 30 jugadores que abordaron el charter de Aerolíneas cerca de las 15 y que despegaron media hora después. De todos aquellos que ya en el hotel salieron a fotografiarse con los apóstoles del fútbol azul y oro. Selfies que esperan cotizar eternamente a valor bitcoin.El de los juveniles maduros como Macelo Weigandtprometedores ilustres como Valentín Barco

, colorado de gloria que baja del micro con una bolsa de ropa deportiva mientras es saludado a la distancia por los fanas. Ni habla de Miguel Merentiel, Bestia ya despabilada, quien le sigue los pasos al Colo antes de meterse al lobby del complejo., uruguayo ilustre que dejó Europa y resignó el confort que le garantizaban en destinos emergentes para vestir la camiseta deCon ese trofeo sueña Jorge Almirón.

El deté que está en el “mejor momento”, con una confianza que exhibió con su sonrisa y su arenga con puño apretado al dejar el terreno de juego tras el empate ante Estudiantes. Y

