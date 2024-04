Escándalo por faenamiento de perro en carnicería

En un insólito giro Felipe Fort (20) se vio involucrado en el escándalo de la mujer que llevó a su perro a una carnicería para ser faenado. El rescatista del animal denuncia haber recibido amenazas por parte del hijo de Ricardo que es el yerno de esta persona.Todo comenzó el pasado domingo cuando se viralizaron imágenes de una mujer que entró a una carnicería de La Plata y preguntó si le podían faenar a su perro con la excusa de que estaba viejo.

Ante esta situación un grupo de proteccionistas de animales de la zona la denunció y le quitaron a la mascota.Ayer por la tarde en +Verdad (LN+ a as 16) Ezequiel el rescatista del perro llamado Tobías denunció que Felipe Fort el yerno de la dueña le estaba enviando amenazas.'Recibí muchos mensajes de hostigamiento del yerno de la señora que me pide que borre las publicaciones él es Felipe Fort el hijo de Ricardo Fort' reveló el hombre en diálogo con Esteban Trebuc

