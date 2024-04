El modelo de desarrollo económico de los países en desarrollo

Durante más de medio siglo el manual sobre cómo los países en desarrollo pueden enriquecerse no ha cambiado mucho: trasladar a los agricultores de subsistencia a empleos manufactureros y luego vender lo que producen al resto del mundo. La receta adaptada de diversas maneras por Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y China ha producido el motor más potente que el mundo haya conocido para generar crecimiento económico.

Ayudó a sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, crear empleos y elevar los niveles de vida. Los Tigres Asiáticos y China tuvieron éxito combinando vastas reservas de mano de obra barata con acceso a conocimientos y financiación internacionales y compradores que iban desde Kalamazoo hasta Kuala Lumpur. Los gobiernos proporcionaron el andamiaje: construyeron rutas y escuelas, ofrecieron normas e incentivos favorables a las empresas, desarrollaron instituciones administrativas capaces y fomentaron industrias incipientes

