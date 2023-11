Elba Marcovecchio contó detalles sobre el estado de salud de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio pareja de Jorge Lanata (63) se refirió al estado de salud del periodista y conductor quien fue internado este martes por una neumonía en la Fundación Favaloro donde ya había estado hace un mes por problemas de salud.'Tuvo una pequeña neumonía que fue agarrada a tiempo. Esto empezó el lunes tempranito y siempre cuando es agarrado a tiempo este tipo de cosas tiene una mejor evolución.

Cuando acompañás no esperás nada...'.Y habló sobre como reparte su tiempo entre sus compromisos laborales y el cuidado de sus hijos: 'Por razones lógicas no puedo bajar la intensidad de mi trabajo (como abogada) más allá de que tengo un súper equipo. Y con los chicos yo pienso que son los que pagan las consecuencias. Llego a casa muy tarde trato de que no me tengan que aguantar mucho pero me ayuda mucho mi mamá y mis hermanos'.

