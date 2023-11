El Partido Socialista anunció su apoyo a Massa para el balotaje y califica de 'autoritaria' la propuesta de Milei

El Partido Socialista anunció este miércoles su apoyo al candidato de Unión por la Patria Sergio Massa para el balotaje del próximo 19 de noviembre y cargó contra el libertario Javier Milei al apuntar que encabeza 'una propuesta autoritaria'.A través de un comunicado de prensa el Partido Socialista planteó que 'ante la gravedad de este momento' consideran que la prescindencia 'no es una alternativa aceptable'.

Sin embargo indicaron que 'ninguno de esos flagelos' podrán ser superados por quienes 'proponen la intolerancia' y en este punto recordaron el momento que el libertario atacó al socialismo denominándolo 'excremento'.También cuestionaron que desde La Libertad Avanza 'niegan el rol del Estado en la educación y la salud en el desarrollo de la ciencia en el acompañamiento de la producción y el trabajo'.

