El balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei definirá al nuevo presidente de la Nación

El nuevo presidente de la Nación se definirá en un balotaje entre Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de la Libertad Avanza el próximo domingo 19 de noviembre luego de que ninguno lograra los votos necesarios para ganar las Elecciones 2023 en primera vuelta. Seguí el minuto a minuto camino al balotaje.

'Halcón de utilería' y 'cobarde' el durísimo cruce entre dos dirigentes del PRO por el balotaje El ex ministro de Cultura Pablo Avelluto y el diputado nacional Fernando Iglesias se cruzaron con duras acusaciones por la postura que debe adoptar el PRO de cara al balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Iglesias trató de 'cobarde' al ex funcionario de Mauricio Macri por haberlo bloqueado en la red social X. El diputado ya le había dedicado distintos tuits con ironías e insultos al exministro por no haberse unido a los dirigentes del PRO que se aliaron a Milei. Ante esta descalificación Avelluto quien llamó a votar en blanco en el balotaje le respondió: 'No te preocupes halcón de utilería

