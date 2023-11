Elecciones 2023: Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán en balotaje

El nuevo presidente de la Nación se definirá en un balotaje entre Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de la Libertad Avanza el próximo domingo 19 de noviembre luego de que ninguno lograra los votos necesarios para ganar las Elecciones 2023 en primera vuelta. Seguí el minuto a minuto camino al balotaje.

Massa habló de terminar la corrupción y Milei le salió al cruce: 'Es el colmo de los colmos este hombre no puede ser presidente' Javier Milei le salió al cruce a Sergio Massa luego de que el candidato de Unión por la Patria dijera este martes durante un acto de campaña en Río Negro que hay que terminar con la corrupción en la Argentina y sugiriera que 'hay que poner a la oposición en la Oficina Anticorrupción' para que controle al oficialismo. 'Yo sabia que los políticos eran unos cínicos inescrupulosos pero esto debe ser el colmo de los colmos. Este hombre no puede ser Presidente' arremetió el postulante de La Libertad Avanza en su cuenta de X (ex Twitter

İPROFESİONAL: Quién ganó el debate entre Massa y Milei antes del balotaje 2023El oficialista mostró su astucia y experiencia. El opositor fue con una estrategia pero le costó encontrar su lugar. ¿Puede influir en el balotaje?

CRONİSTACOM: Debate presidencial 2023: Javier Milei habló tras sus cruces con MassaEl liberal se refirió al debate que lo enfrentó cara a cara a Sergio Massa este domingo de cara al balotaje que definirá el futuro de la Argentina .

CRONİSTACOM: BALOTAJE de las ELECCIONES 2023: cómo se cuenta el VOTO en BLANCOEl voto en blanco es una opción para los indecisos en estas elecciones 2023. ¿Cómo se contabiliza según la ley?

CRONİSTACOM: INFLACIÓN OCTUBRE 2023: el Indec da a conocer el último IPC antes de las ELECCIONES presidencialesEl Indec dará a conocer esta tarde el IPC del mes pasado, que se espera sea menor al 12,7% de septiembre. ¿Qué proyectan las consultoras?

PAGİNA12: Balotaje Elecciones 2023: la campaña de Sergio Massa y Javier Milei y lo que dejó el debate, minuto a minutoLos candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza se preparan para la votación decisiva. Sus propuestas, la búsqueda de votos y el posicionamiento de los dirigentes de Juntos por el Cambio y el resto de las fuerzas políticas.

CLARİNCOM: Elecciones 2023, en vivo: el día después del debate, Milei dijo que Massa fue 'muy agresivo' y lo acusó de llevar 'tosedores' para distraerloLos candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza en sus últimas actividades de campaña.Cruces, declaraciones y encuestas camino al balotaje del 19 de noviembre.

