El arquero del Flamengo pierde su imbatibilidad en la Copa Libertadores

Las rachas se sabe están para romperse. Y eso fue lo que le ocurrió este martes al arquero argentino Agustín Rossi en el debut del Flamengo por la Copa Libertadores: en Colombia Millonarios le empató 1-1 con un jugador menos y frenó el conteo de minutos imbatible en el conjunto de Río de Janeiro.

Rossi estuvo 1134 minutos sin recibir un tanto en partidos oficiales de toda competencia convirtiéndose en el arquero con mayor imbatibilidad del 'Mengao' uno de los clubes más populares de Brasil y candidato natural para el máximo torneo de Conmebol. Fue Daniel Ruiz que había ingresado un rato antes el que pudo vencer a Rossi con un remate a quemarropa desde dentro del área cuando quedaban 10 minutos en el reloj y su equipo estaba con 10 jugadores por la expulsión de Larry Vásquez en la jugada que derivó en el 1-0 del visitante convertido de penal por Pedro

