Millonarios empata 1-1 con Flamengo en la Copa Libertadores

Un gol de Daniel Ruiz a 10 minutos del final le permitió a Millonarios empatar el martes 1-1 con Flamengo en la apertura del Grupo E de la Copa Libertadores. A pesar de quedar con 10 jugadores desde los 61 minutos, el equipo colombiano supo reaccionar y rescató un punto en su primer compromiso en fase grupos del torneo regional en seis años. En el estadio El Campín de Bogotá, Flamengo abrió al marcador a los 64 minutos con un penal que cobró el delantero Pedro.

La pena máxima se produjo cuando el uruguayo Giorgian de Arrascaeta ingresó en solitario al área y fue derribado por Larry Vásquez, lo que además le costó la expulsión

