'الحي الرياضي' يستقطب جماهير 'أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو' بفعاليات متنوعة

وقال البرازيلي روبترو ليو: "جئت مع أسرتي لأستمتع بمتابعة ابني الصغير في نزال الجوجيتسو، ولاحظت انسجاما كبيرا من ابنتي الصغيرة مع الألعاب المقدمة للجماهير، حيث تمارس مع الأطفال العديد من الرياضات البسيطة".ويقدم "الحي الرياضي" عددا من الفعاليات للأطفال والمراحل السنية الصغيرة من خلال ألعاب رياضية تضمن لهم المشاركة الآمنة، لتشجيعهم على ممارستها.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: برعاية خالد بن محمد بن زايد .. بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غدا بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة- الهاشمي : نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في الحدث من 127 دولة حول العالم.- المرزوقي : النسخة الـ 15 محطة جديدة من محطات التميز والإبداع لعاصمة الجوجيتسو العالمية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سعيد الكبيسي: هدفي في 'أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو' أن أكون أفضل لاعب إماراتيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، جاهزيته للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، التي تنطلق نسختها الـ15 يوم غد الأربعاء، في 'مبادلة أرينا' بمدينة زايد الرياضية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: نخبة نجوم العالم من 127 دولة يتنافسون في النسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو- 3 ملايين درهم للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات.• الظاهري : دعم القيادة الرشيدة قاد الإمارات إلى قمة الهرم العالمي للعبة.• 4000 لاعب ولاعبة يتوافدون من خارج الدولة للمشاركة في الحدث.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'عالمية' أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعلن تفاصيل حفل افتتاح نسختها الـ15أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تنطلق نسختها الـ15 بعد غد الأربعاء، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، عن عدة مفاجآت لجمهورها، خلال حفل الافتتاح.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: زايد الكثيري : جاهز للدفاع عن لقبي في 'عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو'أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أكد زايد الكثيري لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو جاهزيته للدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.وتنطلق منافسات النسخة الـ15 من البطولة بعد غد الأربعاء في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.وكان الكثيري قد حقق ذهبية الحزام الأسود ليصبح أول إماراتي يتوج بهذا اللقب.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الأربعاءتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕