'الجوجيتسو' يستعرض انجازات المنتخب الوطني في 'عالمية أبوظبي'

ومن أبرز الكؤوس المعروضة في مبادلة أرينا، كأس أفضل فريق في بطولة أستانا 2023، وأيضا جائزة أفضل فريق في بطولة العالم والتي أقيمت العام الماضي بأبوظبي، وميداليات التتويج في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية والتي اختتمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، وانجازات دورة الألعاب الآسيوية التي اقيمت أكتوبر الماضي في الصين، وغيرها من الميداليات الملونة في مختلف البطولات.

WAMNEWS: سعيد الكبيسي: هدفي في 'أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو' أن أكون أفضل لاعب إماراتيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، جاهزيته للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، التي تنطلق نسختها الـ15 يوم غد الأربعاء، في 'مبادلة أرينا' بمدينة زايد الرياضية.

WAMNEWS: زايد الكثيري : جاهز للدفاع عن لقبي في 'عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو'أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أكد زايد الكثيري لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو جاهزيته للدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.وتنطلق منافسات النسخة الـ15 من البطولة بعد غد الأربعاء في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.وكان الكثيري قد حقق ذهبية الحزام الأسود ليصبح أول إماراتي يتوج بهذا اللقب.

WAMNEWS: 'عالمية' أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعلن تفاصيل حفل افتتاح نسختها الـ15أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تنطلق نسختها الـ15 بعد غد الأربعاء، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، عن عدة مفاجآت لجمهورها، خلال حفل الافتتاح.

WAMNEWS: شما الكلباني : المنافسة في عالمية أبوظبي للجوجيتسو لها طبيعتها الخاصةأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أكدت شما الكلباني لاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو أن انجازات الفترة الماضية ستكون دافعا لها من أجل تحقيق المزيد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تنطلق بعد غد الأربعاء في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

WAMNEWS: نخبة نجوم العالم من 127 دولة يتنافسون في النسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو- 3 ملايين درهم للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات.• الظاهري : دعم القيادة الرشيدة قاد الإمارات إلى قمة الهرم العالمي للعبة.• 4000 لاعب ولاعبة يتوافدون من خارج الدولة للمشاركة في الحدث.

ALKHALEEJ: 7000 لاعب ولاعبة في عالمية أبوظبي للجوجيتسوبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة

